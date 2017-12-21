Başkan Özaltun’a teşekkür ziyareti

Aziziye Mahallesi Muhtarı Abdullah Keçeci beraberindeki Ayşana Özkoçak İlkokulu Müdürü Aydın Tunalı ve mahalle sakinleri ile birlikte Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, “Her mahallemize aynı oranda hizmet götürme gayretindeyiz. Büyükşehir yasası kapsamında köy ve beldelerin mahalle olmasıyla beraber İlçemizin mahalle sayısı 87 oldu. Bununla birlikte hizmet ağımız genişledi. Belediye olarak her mahallemizin isteklerini karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Beraber yönetelim prensibimizle vatandaşlarımızın da desteklerini alıyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek sorunlara mümkün mertebe çözüm üretiyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda halkımızdan takdir görmek ise bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Bize destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kapsamda bizleri ziyaret etme nezaketini gösteren Aziziye Mahalle Muhtarımıza ve berberindeki heyete teşekkür ederim” dedi.