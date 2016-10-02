Başkan Özaltundan Çukurağıl Mahallesine ziyareti

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, geleneksel ışık halkası getirdiği Cuma ziyaretleri zarfında Çukurağıl Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Özaltun, Cuma namazını kıldığı Çukurağıl Mahallesi Musalla Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cami çıkışında semt sakinleriyle sohbet eden Özaltun, mesken merkezinin ihtiyaçları ile ilgili istişarelerde bulunurken, vatandaşların dert ve taleplerini yerinde dinledi. Ilk Kez belediye hizmetleri edinmek üzere her konuda semt sakinleriyle istişareye ve hafıza alışverişine büyük önem verdiklerini anlatan Özaltun, yükümlülük alanlarındaki 67 mahalleye de bu çerçevede hizmet götürmenin gayretinde olduklarını dile getirerek, vatandaşların her türlü hizmetin en iyisine bedel olduğunu sözlerine ekledi.