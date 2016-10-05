Başkan Özaltundan off-road pilotuna kutlama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Derneği (ELOFF) tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda 15 Temmuz şehitleri ve şehit astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenen off-road yarışlarında Beyşehir Belediyesi Off-Road Kulübü’nden pilot Haceli Şam’ın yarıştığı S3 kategorisinde 2’incilik derecesi elde etmesi memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde neşeyle karşılandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Haceli Şam’ın katıldığı yurdun dört bir yanında düzenlenen off-road yarışlarında elde ettiği başarılara bir yenisini Elbistan ilçesinde eklediğini söyleyerek, başarısından nedeniyle tebrik etti. Off-road yarışlarında S3 kategorisinde ikinci gelen Haceli Şam da, yarış esnasında aracında ortaya meydana çıkan debriyaj arızası nedeniyle parkurdaki çoğu yerde ikinci vitesle yoluna sürdürmek durumunda kaldığını vurgulayarak, “Hedefim birincilikti fakat şanssızlık sonucu yaşanan arıza nedeniyle ikincilik derecesi ile ilçeme dönüş yaptım. Off-road sporuna verdiği destekten ötürü Belediye Başkanımız Murat Özaltun’a teşekkür ediyorum” dedi.