Başkan Özaltundan yatırımcılara AVM yapma çağrısı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, yapımı bitmek üzere olan Beyşehir Kültür Merkezi’nde büyük alış veriş merkezi hazırlamak isteyen yerli ve tanıdık olmayan yatırımcıyı da unutmadıklarını belirterek, yatırımcılara ilçeye bu konuda yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Başkan Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’e kazandıracakları Kültür Merkezi’nin zemin katında büyük alışveriş merkezi kuracak yatırımcıları da düşünerek yer ayırdıklarını söyledi. Gitgide Artarak artan, büyüyen ve değişen Beyşehir ilçe merkezinde son yıllarda açılan alışveriş merkezlerinin sayısının şipşak arttığına dikkati çeken Özaltun, ama kentin demin il merkezlerindeki büyük AVM’lerle tanışmadığı için alışverişlerde vatandaşların bilhassa hafta sonları geniş sosyal imkanları bulunması sebebiyle bu cins yerleri tercih eder ülkü geldiğini açıklama etti. Beyşehir’de de büyük alışveriş merkezleri açılabileceğini, bu konudaki eksikliğin giderilmesine karşın yapımı son aşamaya gelen Beyşehir Kültür Merkezi’nin zemin katında geniş bir alanı bunun için ayırdıklarını vurgulayan Özaltun, yatırımcılara bu imkanı iyi değerlendirmesi çağrısında bulunarak, “Beyşehir’de büyük alışveriş merkezi eksikliği var. Biz bunun önünü açmak namına yapımı devamlı Konya yolu üzerindeki Kültür Merkezi’nin aşağıda büyük bir alanı büyük AVM yatırımcısı için ayırdık. İnşaat büyük bir tez ilerliyor ve yılsonuna dek inşallah bitecek. Büyük bir alışveriş merkezinin buraya kurulması halinde ayrıca zemini, hem de bodrum katını bu tür yatırım yapacak müteşebbis için ayırmış durumdayız. Bu konuda, Beyşehir’de alışveriş merkezi ve market sahipleriyle de bir araya geldik, ‘yapabilirseniz ortak, yapamazsanız da burada büyük bir alışveriş merkezi kurun’ dedik. Çünkü Beyşehir’in buna ihtiyacı var. Hepimiz biliyoruz, kendimiz de yapıyoruz bunu. Çoluğumuzu çocuğumuzu alıyoruz, büyük şehirlerde büyük alışveriş merkezlerine alışverişe gidiyoruz. Bu da niçin kaynaklanıyor, buradaki AVM’lerde sosyal alanların olmamasından kaynaklanıyor. Konya’ya veya ayrı yerlere büyük alışveriş merkezlerine fazla sık gidiyoruz. Ama biz şunu anlatmaya çalışıyoruz, lüzum Beyşehir’de, gerekse ilçe dışından ilçemize büyük alışveriş merkezi koymak isteyen varsa, bu konudaki yer sıkıntısını çözdük. Biz belediye olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız. dahası şöyle bir durum var; fiilen ilçe merkezi işin gerçeği tıkanmış durumda. Büyük bir market yatırımcısı gelse şehrin içinde bundan böyle izin vermeyiz. O yüzden, şehrin merkezinde de olmayan Kültür Merkezimizde böyle bir imkanı yatırımcılarımız için seferber etmiş durumdayız. Eğer, böyle bir yatırımcı çıkmazsa daha aşağı katı nikah salonu, üstteki katı ise daha küçük bir market kurabilecek firmalara ihale ederek tahsis etmek istiyoruz” diye konuştu.