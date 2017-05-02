Başkan Özgüven Adana Ereğlililer Derneğini makamında ağırladı

Ziyaret esnasında açıklamalarda yer alan Adana Ereğlililer Dernek Başkanı Talip Bektaş, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve ekibinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Ereğli’ye son zamanlarda çok kayda değer hizmetler veriliyor. Bu hizmetleri şehrimize kazandıran Başkanımıza teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, “Yaptığımız hizmetlerin lüzum ilçemizde yaşayan gerekse gurbette yaşayan hemşehrilerimizin takdir etmesi bizi fazla mutlu ediyor. Şehrimizi daha çekici ve daha hoş ayla getirmek için çalışıyoruz. Ayrıca Ereğli’den uzakta olsalar da şehrimizi sevgi ve özlemle temsilcilik ettikleri için Adana Ereğlililer Derneği’ni kutluyor ve bu kibar ziyaretlerinden nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.