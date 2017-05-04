Başkan Özgüven: “Ereğlide atıl bölge kalmayacak”

Şehrin uyuşuk kalmış, fena görüntüye sahip olan yerlerinin canlandırma çalışmalarına başlangıçta Devlet Demir Yolları (DDY) Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkı ile start veren Ereğli Belediyesi DDY ikinci ayak çalışmalarına da başladı. 10 bin metrekarelik bir alana kurulacak parkın Ereğli’de bir fena görüntüyü de ortadan kaldıracağı belirtildi.

Park alanında incelemelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaptığımız modern parklarla Ereğlimizin çehresini değiştiriyoruz. DDY Şehit Bilirkişi Çavuş Tuğrul Köseoğlu parkımız ile başladığımız atıl bölgelerimizi animasyon çalışmalarımız DDY ikinci üçgenin taban olmayan kenarı parkımızla devam ediyor. Şehrimizin merkezinde yer alan ilçemiz dokusuna uymayan virane yerleri modern parklarla süslüyoruz. 10 bin metrekarelik alanda bulunan içerisinde süs havuzu, oyun grupları, spor aletleri ve kamelyaların yer aldığı tematik parklarımızla Ereğlimizin yeşiline yeşil katmaya devam ediyoruz. Asfalt, sokak düzenlemeleri, aydınlatma, refüj ve çiçeklendirme çalışmalarımızın yanı sıra yaptığımız modern parklarla Ereğli için hizmet üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı aynı vizyonla sürdürüp şehrimizi güzel bir görünüme kavuşturarak hemşehrilemizin hizmetine sunacağız” dedi.