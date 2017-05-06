Başkan Özgüven: “Ereğlinin sorunlarını bir bir çözüyoruz

Ereğli Belediyesi, sosyal belediyeciliğin yanı sıra somut belediyecilik zarfında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hizmetlerin sürekli devam ettiğini belirterek, “Ereğli’nin sorunlarını tek tek çözüyoruz. Cezaevinin karşısına yaptığımız bu hoş tesisle de ziyarete gelen aileler ihtiyaçlarını giderebilecekler. Buradaki sorunu halkımızdan gelen istek üzerinde değerlendirdik ve çözüme kavuşturuyoruz. Her gün birçok ziyaretçinin geldiği cezaevimiz çevresinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir yerin bulunmaması mağduriyet oluşturuyordu. Yaptığımız bu tesis ile hemşehrilerimizin mağduriyetini ortadan kaldırmış olacağız. Tesisin yapımı çabucak devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Kafeteryanın ilçemize çoktan hayırlı olmasını diliyorum” dedi.