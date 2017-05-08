Başkan Özgüven: ”Ereğliye eser bırakmak isteyen herkesin yanındayız”

Incelemeler hakkında açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yeşile büyük yük verdiklerini belirterek, “Doğa insanlığın hayat alanıdır. İnsana hayat veren ekmek gibi, su gibi ihtiyaçların yanına yaşanılabilir pak bir doğa da çok önemlidir. Bir annenin evladına baktığı gibi dikkatle, fedakarca doğayı korumalıyız. Yeşil, pak bir doğaya kavuşabilmenin tek yoludur. Yeşili yaşatmalı ve korumalıyız. Bugün de İbrahim Özşenol Havacılık Okulu çevresinde ağaçlandırma yaparak hoş bir görünüme kavuşması için katkıda bulunmak istedik. Bu okulun şehrimize kazandırılmasında emeği geçen öncelikle Ereğlili meslek adamımız Mustafa Özşenol bey edinmek üzere herkese teşekkürler. Ereğli sevdalısı olan ve Ereğli’ye bir eser ayrılmak için çalışan herkesin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Kendisi için hoş bir sürpriz olduğunu gösteren iş adamı Mustafa Özşenol ise, “Ereğlimizin değerlerine sahip çıktığı için Belediye Başkanımız Özkan Özgüven beye içten teşekkür ediyorum. Ereğlimize yeni tesisler kazandırmak adına başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah şehrimize daha çoğu eseri kazandıracağız” diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmasına, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, iş adamı Mustafa Özşenol, iş adamı Halil Ercan, Yüksek Öğrenimi Geliştirme Deneği Başkanı Ergun Özgüven, emekli öğretmen Besim Süleyman Baş, Ereğli içerisinden ve İskenderun’dan gelen misafirler katıldı.