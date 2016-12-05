Başkan Özgüven gençlerle buluştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, gençlere yönelik hayata geçirilen kişisel gelişim kurs eğitimleri projesi dahilinde Belediye Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

12 bambaşka branşta düzenlenen bireysel gelişim kurslarına Ereğli Belediyesi Oğuz Soy Tesisleri Gençlik Merkezinde başlangıç verildi. Gençlere karşın hazırlanan proje doğrultusunda sosyal, kültürel ve sanatsal branşlardaki kurslara yoğun ilgi belirten gençler düzenledikleri ham köfte partisi ile birincil haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde üzerlerinden attı.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in de katıldığı programda gençler, Başkan Özgüven’e kendilerine sağladığı imkanlar sebebiyle teşekkür etti.

Gençlerin, ülke geleceğini şekillendirecek kişiler olduğuna aksan yapan Başkan Özgüven ise gençlere manâlı tavsiyelerde bulundu.

“Özgüveninizi hiç bir süre yitirmeden, kendinizi kesintisiz geliştirin” diye konuşan Başkan Özgüven, “Bu ülke sizlere itimat. Bizler, sizlerin daha iyi yetişebilmeleri noktasında sizlere kılavuz olmaya çalışıyoruz” dedi.