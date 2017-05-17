Başkan Özgüven: “Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek asli görevimizdir”

Orhaniye Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Ayşe Karamik adlı vatandaşın ihtiyaçları Ereğli Belediyesi kadar giderildi. Kalmış olduğu yerin su tesisatını çeken Ereğli Belediyesi ekipleri, ayrıca Ayşe Karamik’e buzdolabı, kanepe, çamaşır makinesi ve halı yardımında bulundu.

Belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu açıklayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Şehri muhakkak olarak hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek onların dertlerine çözüm üretmek bizim asli görevlerimizdendir. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz. Hayatta her şey bizim içindir. Makam, mevki gelip geçici bizim amacımız görevimiz süresince ‘gök kubbede güzel bir seda’ bırakmaktır. Hemşehrilerimizin ‘Allah razı olsun’ demesi en büyük kazancımızdır. Bu dünya imtihan dünyası, Allah’ın rızasını kazanmadıktan sonra yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bu düşüncelerle Ereğli Belediyesi olarak Ayşe teyzemizin baskı vaktinde yanına olduk, onun müşkülüne tedavi olmaya çalıştık. Bu konuda hemşehrilerimizi de aklıselim olmaya gösteri ediyorum” dedi.