Başkan Özgüven: “Şehir hepimizin evidir, temiz tutmalıyız”

Belediye ekipleri vatandaşların ortak kullanım alanlarında her gün temizlik hizmeti sunarken çöp konteynerlerinin temizliği ve yenilenmesi çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Temizlik insan sağlığının en önemli objesi olduğunu belirten Başkan Özkan Özgüven, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce şehrimizin temizliği noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Ereğli’mizin her yerinde günlük temizlik çalışmalarının yanında çöp konteynerlerinin bakımlarını, temizliğini ve yenilenmesini sağlıyoruz. Şehir hepimizin evidir ve bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Sağlığımız için önem arz eden temizlik hepimizin görevidir. Temizlik hizmetlerine belediyemizce önemli bir bütçe ayırıyoruz. Onun için asıl yapılması gereken iş çevreyi temiz tutmak değil çevreyi kirletmemek ve çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak. Bu noktada hemşehrilerimizden de duyarlı olmalarını bekliyoruz. Cadde, Sokak ve parklarımızda çöp atıklarını belirli aralıklarla koyduğumuz çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz. Gösterecekleri hassasiyet ve duyarlılık için şimdiden hemşehrilerimize teşekkür eder, sağlıklı bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerini kullandı