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Başkan Özgüven: “Şehrimizi sizlerle beraber yönetiyoruz”

Kahvaltıdan sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, şehre daha iyi ve daha çok hizmet yerine getirmek için odalarla, birliklerle, muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Bir araya gelip değerlendirmeler .

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:43

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Kahvaltıdan sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, şehre daha iyi ve daha çok hizmet yerine getirmek için odalarla, birliklerle, muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Bir araya gelip değerlendirmeler yapmalıyız. Sizler vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü görevindesiniz. Şehrimizi sizlerle birlikte yönetiyoruz. Halkımızın özlem, talep ve ihtiyaçlarının değerlendirip ilgili mercilere ileten sizlersiniz, o nedenle çok kayda değer bir göreviniz var. Ereğli Belediyesi olarak biz de ulaşabildiğimiz vatandaşlarımıza ulaşıp zorunlu destekleri veriyoruz. Sizlerle şart değerlendirmesi gerçekleştirmek için bir araya varmak istedik. Hizmetlerimizi el ele vererek daha iyi noktalara taşımalıyız. Şimdiye dek çoğu hizmeti Ereğli’mize kazandırdık inşallah daha çoğu hizmete de imza atacağız. Bunun yanı sıra DDY parkımızı tamamladık bugün 17.00’de açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılışımızda sizleri de aramızda görmek isteriz, hepiniz davetlisiniz” dedi.

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