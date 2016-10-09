Başkan Özgüven, vatandaşların sorunlarını dinledi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Toros Mahallesi’ndeki vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve bölüm müdürlerinin de katıldığı Cuma programı dahilinde Toros Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Özgüven, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Cuma Namazı sonrası Toros Mahallesi Muhtarı Yusuf Nacak ve semt sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Özgüven, Toros Mahallesinin yapılan yatırımlar ile hızla büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini söyledi. TOKİ Evlerinin ve TOKİ Camisinin yapımında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümetin büyük katkıları olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, “Halkımızın memnuniyeti bizleri de hoşnut etmektedir. Bu kent hepimizin. Bu yaptığımız ziyaretler şikayetlerin, açlık ve taleplerin dinlenmesi, sorunların giderilmesi yönünde faydalı ziyaretlerdir. Gördüğümüz ve dinlediğimiz kadarıyla halkımız istikrardan yandan, bizlerde çalışmalarımızı halkımızın refahı ve mutluluğu için yapıyoruz. Elimizden gelenin daha fazlası gerçekleştirmek için mücadele sarf ediyoruz. Ereğli’nin her köşesine hizmet götürmeye büyük itina gösteriyoruz. Biz bu memlekete hizmet için buradayız” dedi.

Başkan Özgüven, vatandaşların sorunlarının giderilmesi konusunda gereğinin yapılacağını söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Toros Mahallesi sakinleri de Başkan Özgüven’e yaptığı incelemeler ve gösterdiği duyarlılıktan nedeniyle teşekkür etti.