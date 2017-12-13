Başkan Özgüven, vatandaşlarla bir araya geldi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle birlikte Bulgurluk Mahallesini ziyaret etti. Mahalle kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özgüven, onların taleplerini dinleyerek beraberinde gelen başkan yardımcısı ve birim müdürlerine çözümleri noktasında talimatlar verdi.

87 mahalleye eşit oranda hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Özgüven, “Görev yaptığımız 3.5 yılda mahallelerimizin ihtiyaçlarını büyük oranda karşıladık. Alt yapı, üst yapı ve kanalizasyon noktasında belediye tarihinin rekor hizmetlerini gerçekleştirdik. Merkezde KOSKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte asbestli boruları değiştirirken, kanalizasyon çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. 30 yıldır asfalt dökülmeyen cadde ve sokaklarımızı da asfaltla buluşturduk. Bulgurluk Mahallemize de önemli hizmetler yaptık. En son yaptığımız 1.5 kilometrelik sıcak asfaltla bir ilki Bulgurluk Mahallemizde de gerçekleştirdik. Bu noktada vatandaşlarımızın samimi yaklaşımları ve desteği bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hizmet aşkıyla başladığımız bu görevde yapılabilecek hatta yapılmaz denen hizmetleri bir bir gerçeğe dönüştürdük. Bu memleketin bir evladı olarak halkımızla iç içe olup, onların istek ve taleplerini değerlendirerek günlük değil kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bize olan destekleri, misavirperver yaklaşımlarından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.