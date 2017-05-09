Başkan Özgüvenden Ereğliye yeni kütüphane müjdesi

Ziyaret esnasında açıklamalarda yer alan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yeni ve çağdaş bir kütüphane için alıştırma yürüttüklerini belirterek, bu konu ile ilgili istişarede bulunduklarını söyledi. İlçede okuma düzeyinin epeyce yüksek olduğunu da ifade eden Başkan Özgüven, “Bu kapsamda eğitime büyük katkı maddesi sağlayacağını düşündüğümüz kütüphane projesi için uzun zamandır çalışıyoruz. Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu Bey’in de şehrimize gelerek konu ile ilgili destek olmasıyla birlikte ilçemize yeni ve çağdaş bir kütüphane yapma işi sürat kazanacak. İnşallah defalarca birlikte Ereğlimize hoş bir kütüphane kazandıracağız. Genel Müdürümüze ilgisinden ve yapıcı yaklaşımından nedeniyle teşekkür ederiz. Ereğlimizin bir eksikliğine daha çözüm üretmenin sevincini yaşıyoruz. Yapacağımız yeni kütüphane şehrimize şimdiden uğurlu şanslı olsun” dedi.

Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise, doğru bilginin aktarılması noktasında kitapların büyük faydası olduğunu vurgulayarak, “Teknoloji ne değin gelişirse gelişsin kitap ve kütüphanenin farklı bir özelliği ve güzelliği var. Belediye Başkanımız Özkan Bey’in yeni bir kütüphane kurulması ile ilgili talepleri vardı. Biz de bu talebi uygun değerlendirmiş olduk. İnşallah Ereğli hoş bir kütüphaneye kavuşacak. Bu anlamda Belediye Başkanımıza duyarlı ve özverili olduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.