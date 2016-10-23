Başkan Özgüvenden gençlere nasihat

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlere nasihatlerde bulunan Özgüven, “Başarıya giden yolda en önemli faktör kendinize inanmanız ve özgüveninizi yüksek tutmanızdır” dedi.

Ereğli Belediyesi Sümer Sosyal Tesislerinde düzenlenen programın başlangıç konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Samimiyetle, “Gurbette birincil gün zordur, yalnız değilsiniz” sloganı ile gençlerle tekrar tekrar birlik olduklarını ve istişarede bulunduklarını kaydetti.

AK Parti Konya Alan Koordinatörü Haydar Özkan ise, gençliğe verilen önemin farkında olduklarını kaydederek, programa katılan herkese teşekkür etti.

Gençliği, bu ülkenin en büyük zenginliği olarak gördüğünü açıklayan Başkan Özgüven, “Yarınlarda sizler bu ülkenin yönetiminde faal rol oynayacaksınız. Bizim ülkemizin en büyük avantajı genç bir nüfusa sahip olmak ve bu nüfusu iyi değerlendirmektir. Sizlere çok güveniyor ve inanıyoruz. Başarıya dışarı giden yolda ihtiyacınız kendinize güvenmeniz ve özgüveninizi yüksek tutmanızdır” dedi.

Başkan Özgüven 15 Temmuz darbe girişimine de şive yaparak, “Bu girişimin belli başlı hedefi ülkemizin birliğini, dirliğini ve beraberliğini bozup kardeşi kardeşe kırdırmak ve topraklarımızı alan bölge parsellemekti. Ulu Türk Milleti bu alçak girişime dur diyerek gereğini yapmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların gerisinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Özgüven, “Sizlerden ricam gençlik üstüne projeler üretmeniz. Bu projeleri bizlere ulaştırmanız. Sizlerin getireceği projelere her zaman açığız ve her türlü desteği de vereceğiz” şeklinde konuştu.