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Başkan Özgüvenden muhtarlara motivasyon gezisi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Antalya’da muhtarlara motivasyon ve teknik gezisi düzenledi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:45

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Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Antalya’da muhtarlara motivasyon ve teknik gezisi düzenledi. Muhtarların kendilerinin hizmet noktasında en manâlı yardımcıları olduğunu açıklayan Başkan Özgüven, “Onların vefakar ve fedakar çalışmalarının ve belediyemizin hizmetlerinde sundukları katkılara takdir anlamında bu geziyi düzenledik. her zaman dile getiriyorum muhtarlarımız bizim mesai arkadaşımızdır. Mahallelerimizin gözü, kulağı olan muhtarlarımız hizmet noktasında yapacağımız çalışmalarımızı şekillendiriyorlar. Her şeyden önce halkımız güvenerek bizi Şehr-i Kesin olarak görevlendirirken, mahallesinin sakinleri de onları seçerek temsilcilik hakkı tanımışlardır. Biz seçilmişlerin bu noktada bize güvenen hemşehrilerimize karşısında sorumluluklarımız var. Bunun bilincindeyiz ve sorumluluklarımızı yapmak için lüzum muhtarlarımız gerekse bizler canla başla çalışıyoruz. Lakin bazen yorucu maratonlarla yıpranıyoruz bu kısa tatil muhtarlarımızın streslerini attıracak hizmet sezonunun açıldığı bu dönemde motive edecektir” dedi.

Düzenlenen motivasyon programı için Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür eden muhtarlar, Antalya’da güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

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