Başkan Polat gazetecilerle buluştu

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Polat, ilçede görev yapan basın mensuplarının geçmiş günlerini kutladı.

Gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çeken Polat, “Muhabir olmak kolay değil. Yaz, kış, kar, yağmur demeden canınızı ortaya koyarak haber almaya çalışıyorsunuz. Dürüst, objektif ve basın ahlak kurallarına uygun çalışmalar yaptığınıza inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.