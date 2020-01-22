Başkan Rasim Arı, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin 2019 yılında yaptığı ve bu yıl gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısında konuşan Arı, göreve başladığı günden beri alt ve üst yapı çalışmalarından, kültür sanat etkinliklerine, çevresel çalışmalardan istihdam ve sportif faaliyetlere kadar birçok alanda başarılı çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Kentte, 22 mahalle ve 110 bin vatandaşa hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Arı, "Yenilenen şehir Nevşehir" sloganıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.
Göreve gelmeden önce kentte, hem fiziksel hem de zihinsel değişimi gerçekleştireceğine dair söz verdiğini hatırlatan Arı, bunun için şehirdeki fiziksel değişime altyapıdan başladıklarını ve yaz aylarında gerçekleştirilen yatırımlarla kısa sürede şehrin çehresini değiştirdiklerini kaydederek, "Her zaman ilk önce hakka sonrasında da halka hesap vereceğimiz düşüncesiyle ve mutlak manada bir gün gerçek hesaba çekileceğimiz için bize emanet edilen şehrin altyapısını toparlamak ve düzeltmek zorundaydık. Biz bu şehri turizme açmayı hedefliyoruz ve altyapısı olmayan bir şehri turizme açıp üst liglere çıkartamayız." dedi.
– "Tarihi yamaç yerleşiminin bir kısmı Nisan ayında hizmete açılacak"
Nevşehir Kalesi ve etrafındaki yamaç yerleşiminin turizme açılması yönünde proje hazırlandığını aktaran Arı, alanın bir kısmının nisan ayında turizme açılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne göre, Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan bölge, 'Yenileme alanı' olarak belirlendi. Kale bölgesinde fiilen devam ettirdiğimiz çalışmaların hukuki altyapısını da tamamlayarak koşar adımlarla yürüyeceğiz. Şuanda İngiltere, Katar ve Türkiye'den 9 ayrı büyük firma 1 katrilyonun üzerinde bir yatırım için birbirleri ile yarışıyor. Burada yap-işlet-devret ve hasılat paylaşımını gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir aşamayı atlattık. Allah'ın izni ile göreceksiniz bu iş bu şehrin kaderini değiştirecek. Nisan ayında bir bölümünü turizme açıyoruz ve ilk meyvelerini almaya başlayacağız. Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz 'Kale restorasyonu' isimli projemizde hedefimiz orijinal yapıyı korumakla birlikte etrafının da turizme açılmasını sağlayarak Nevşehir'i marka şehir haline getirmek."
– Suda indirim
Yeni yıla yeni müjdelerle girdiklerini ifade eden Arı, kış mevsimi sona erinceye kadar su tarifesinde indirime gidilmesi yönünde karar aldıklarını açıklayarak, "Cemrelerin son düşüş tarihine kadar, masrafların arttığı kış döneminde hemşehrilerimizin bütçesine küçük bir katkımız olması için suyu yüzde 15 ucuz tarifeyle vereceğiz." diye konuştu.
Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile gazeteciler katıldı.
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Başkan Rasim Arı, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi
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