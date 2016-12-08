Başkan Saygılı, otopark çalışmalarını inceledi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak 700 araçlık otopark çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, otoparkla Karşıyaka ve Yuva mahallerine bir ikinci yol açılacağını söyledi.

Bu yeni yol ve otoparkın şehir merkezi trafiğini rahatlacağını vurgulayan Saygılı, “Çalışmaları yerinde inceledim. Hızla devam ediyor. Gerekli talimatları verdim. Şehir merkezi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak açık otopark çalışmalarımızı başlattık. Bu sayede Karşıyaka ve Yuva mahallelerine ikinci bir yol açılacak. Çalışmaları inceleyerek, hızlanması konusunda personellerimize gerekli talimatları verdik. Kırıkkaleli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.