Başkan Saygılı'dan sanayi esnafına ziyaret

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Ziyarette, yeni kurulacak sanayi sitesi hakkında esnafa bilgi veren Saygılı, yer tespitinin yapıldığını ve projenin hazır olduğunu söyledi.

Şehrin merkezinde sıkışık halde bulunan sanayi çarşısını yeni bir alana taşıyacaklarını aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Kooperatif üye kayıtlarını yapmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sanayi sitemizin taşınması hususunda gerekli görüşmeler yapıldı. Proje tamamlandı. Bu küçük sanayi sitesi içerisinde her esnafımıza ait bir dükkan olacak. Kurulacak sanayi sitesi ile hem sanayici esnafımız hem de şehrimiz bu alanda yeni bir vizyona kavuşacak. Eski sanayi çarşısının taşınmasının ardından bölge kentsel dönüşüme girecek ve sanayinin kurulu olduğu bölgede yeni ve modern bir kentleşme olacak."