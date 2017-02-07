Başkan Şimşek, TEOG birincisini ödüllendirdi

YOZGAT (AA) – Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavında (TEOG) Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Berkay Çelik’i cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ödül töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Şimşek, TEOG sınavlarında Türkiye birincisinin kendi ilçelerinden çıkmasının onur verici olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde toplam bin 84 öğrencinin 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“İlçemizde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencisi Berkay Çelik’in, soruların tamamını doğru cevaplandırarak bin 84 öğrenci arasında yer alması bizi mutlu etmiştir. Başarılarından dolayı öğrencimizi kutluyorum.” dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Şerif Doğan, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yunus Karadavut ve öğrencinin ailesi katıldı.