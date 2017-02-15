Başkan Şimşek’e teşekkür ziyareti

YOZGAT (AA) – Sorgun Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri ile Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i ziyaret ederek, okullarına verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şimşek, yaz aylarında birçok okulun tadilatını ve çevre düzenlemesini yaptıklarını belirterek, “Eğitime ve çocuklarımıza ne kadar çok emek verirsek geleceğimiz o kadar güvende olur. O nedenle okullarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Okul Müdürü Metin Hasan Bakır da belediyenin destek vermesinin ardından okullarında büyük bir değişiklik olduğunu ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

“Başkanımız sayın Ahmet Şimşek, ilçedeki eğitim kurumlarına boya, badana, kapı, sıra, bahçe düzenlemesi, spor aletleri ve tadilat işleri gibi birçok alanda destek vermektedir. Sorgun Belediyesinin yaptığı bu destek sonucunda okulumuz daha iyi şartlarda eğitim vermektedir. sayın Başkanımıza verdiği bu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Öğrencilerden Nurettin Uslu da okullarının yenilenmesine katkı sağlayan Şimşek’e teşekkür etti.

Uslu, Şimşek’e kendi çizdiği portresini hediye etti.