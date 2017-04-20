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Başkan Sözlü, cezasının onandığı iddialarını yalanladı

Twitter’da bir sosyal ağ kullanıcısı, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla 5 sene hapis cezası alan Başkan Sözlü’nün cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde onandığını ve yakında Sözlü’nün tutuklanacağını bahis etti. Ada.

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:35

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Twitter’da bir sosyal ağ kullanıcısı, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla 5 sene hapis cezası alan Başkan Sözlü’nün cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde onandığını ve yakında Sözlü’nün tutuklanacağını bahis etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin doğaüstü meclis toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sözlü, iddialarla ilgili, “Daha evraklarımız oraya ulaşıp ulaşmadığı bile emin değil. Türkiye’de öteki belediye başkanlarının da bana yöneltilen suçlamaların on, yüz katının davaları sürüyor. Benim bir davam var. Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının da onlarca davası var. Kimseyi zan aşağı bırakmak istemiyorum. Bir söz var, ‘köpekler istedi diye atlar ölmezmiş.’ Pek bir şey yok. Bunların trolleri bir sürü. Ben çaba adamıyım” dedi. 

Nuri Pir

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