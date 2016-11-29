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Başkan Sözlünün arkasını eşi kolluyor

Sosyal Medya hesaplarını faal olarak kullanan ve özel günlerin yanı sıra çoğu kez eşi Zeynep Sözlü’yü paylaşımlarıyla onore eden Başkan Sözlü, Facebook hesabı üzerinden takipçilerine bildirimde bulunarak birkaç basamak arkasında yer alan eşi Zeynep Sözlü ile çektirdiği .

29 Kasım 2016 Salı, 08:42
baskan-sozlunun-arkasini-esi-kolluyor

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Sosyal Medya hesaplarını faal olarak kullanan ve özel günlerin yanı sıra çoğu kez eşi Zeynep Sözlü’yü paylaşımlarıyla onore eden Başkan Sözlü, Facebook hesabı üzerinden takipçilerine bildirimde bulunarak birkaç basamak arkasında yer alan eşi Zeynep Sözlü ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Başkan Sözlü’nün resim açıklamasında “ Arkamız Sağlam” yazması takipçilerinden yüzlerce yorum ve alkış aldı.

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