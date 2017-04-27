Başkan Tanır’ın acı günü
CHP Finike ilçe Başkanı Okan Tanır’ın emekli hoca babası Mahmut Tanır (84) doğum gününde hayatını kaybetti.
27 Nisan 2017 Perşembe, 21:01
CHP Finike ilçe Başkanı Okan Tanır’ın emekli hoca babası Mahmut Tanır (84) doğum gününde hayatını kaybetti. Tanır’ın cenazesi Merkez camisinde kılınan namazın gerisinde İskele Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Finike Kaymakamı Bahattin Yüksek Dağ Arslanköylü, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, CHP Milletvekili Devrim Kök ve fazla sayıda yurttaş katıldı.
Ali Karataç