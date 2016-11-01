Başkan Toçoğlu: Sakarya bizim evimiz, evi korumak görevimiz

AK Parti Serdivan İlçe Danışma Meclisinde konuşan Başkan Toçoğlu, “Hizmetleri götürürken belli bir yargı çizgisi içerisinde götürüyoruz. Amacımız bu şehrin her köşesine hizmet vermek. Bu büyük kasaba bizim evimiz. Evi gözetmek da görevimiz” derken; Alemdar, “Ortaya koydukları performans için İlçe Başkanımız Osman Çelik ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Milletvekili İsen ise, “15 Temmuz’da şerden hayır doğdu. Türkiye 16 Temmuz’dan bugüne birtakım prangalarından kurtuldu” şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Serdivan 43. Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Serdivan Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen programda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik ile partililsakaryaer geniş katılımla yer aldı.

Kur’hatıra Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında söz alan Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, “Benim ilçe başkanlığını sürdürdüğüm bu 8 yıl baştan başa yaşam felsefem hep şu oldu: sütte leke olsun ama Osman Çelik de kir olmasın istedim. Özel hayatıma, ticaret hayatıma defalarca dikkat ettim. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Şimdi önümüzde kayda değer bir işlem var. Kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerden sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Başkan yapacağız. Türkiye değişiyor, dönüşüyor, Türkiye’ye bundan böyle bu sistem bakımlı geliyor. Şahsımla ilgili olarak burada 3 dönem kuralından dolayı bir ara veriyoruz. Daha nice görevlerde inşallah hep birlikte olacağız. Parti büyüklerimizin yerinde gördükleri yerlerde aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çelik’in konuşmasının ardındaki ilçe bayan kolları ve gençlik kollarının aylık faaliyet sunumu gerçekleştirildi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu gerçekleştirdiği etkinlik sunumunun ardındaki İlçe Başkanı Osman Çelik’e siyaseten kendisi ve gençlik teşkilatına kazandırdığı tecrübelerden ötürü şükranlarını iletti. İlçe Bayan Kolları Başkanı Şehime Kaya ise 3 dönem kuralından dolayı görevi teslim edecek olan İlçe Başkanı Çelik ile bir ve beraber olmayı sürdüreceklerini açıklama etti.

İlçe Başkanı Osman Çelik’in 8 yıl boyunca ilçe başkanlığı görevini büyük bir galibiyet ile sürdürdüğü yorumunda bulunarak konuşmasına başlayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Teşkilatımızın her tercih döneminde ortaya koyduğu azim ve kararlılığı görmezden gelemeyiz. Az rastlanır bir candan ortaya koydukları bu performans için İlçe Başkanımız Osman Çelik ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Alemdar, “Serdivan için 2 müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin en büyük kütüphanesi, 1 milyon kitaplık kütüphane inşallah Serdivan’da yapı edilecek. Eski Belediye binamızın olduğu alanı bakanlığımıza tahsis edeceğiz. İnşallah bu alana çok hoş bir kütüphane kazandırılacak. Bir öteki müjdemiz de Kırantepe ile ilgili. İnşallah Kırantepe hayalimizi bu dönem gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı bitirdik. Kırantepe’nin otlak vasfını kaldırdık. Acilen Büyükşehir Belediye Başkanımız, Serdivan Belediyemiz ve milletvekillerimiz oturup o bölgede ne yapılmak istenirse onu hayata geçireceğiz. bu vesileyle bizim bir projemiz var. O proje hayata geçirilirse zaten o da bize yeter. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında 16 ilçede sürekli çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Toçoğlu ise, “2000 nüfus sayımında Serdivan’ın nüfusu 37 bin 500’dü. Bugün ise Serdivan’ın nüfusu 121 bin. Arkadaşlarımızın çalışmaları, vatandaşlarımızın ilgisi Serdivan için önlenemez bir yükselişi de beraberinde getiriyor. Ancak biz tayin yaparken herhangi bir ilçeyi gözeterek tahsis yapmıyoruz. Benim belediyem yok. 16 ilçe belediyesi benim belediyem. Hizmetleri götürürken emin bir yargı çizgisi içerisinde götürüyoruz. Son dönemde altyapılar yatırımları hariç Serdivan’a yaptığımız yatırım 15 milyon civarındadır. Yalnızca Akyazı’ya bu sene yaptığımız yatırım 20 milyon civarında. Geyve’ye yaptığımız yatırım 70 milyonun üstünde. Pamukova’da sadece 9 milyonluk bir asfalt çalışması yapıyoruz. Ayrıca 7,5 milyonluk bir teras park projemiz var. Sadece 50 milyon muhammen bedelle Kongre Merkezi projesi için yola çıktık. Yeni stadın oradan Bekirpaşa Kavşağı’na çıkılacak köprü geçişli bir yol yapıyoruz, bedeli 40 milyon lira. Yenikent’te iki okul, maliyeti 11 milyon. Sosyal Gelişim Merkezinden şehir halkı merkezinin yenilenmesine kadar çoğu proje sayabilirim. Kocaali’de arıtma tesisiyle beraber 50 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar matematiksel olarak karşımızda” diye konuştu.

Toçoğlu, “Biz işlerimizi hangi ölçüyle, nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İşte rakamlar ortadadır. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim: sahiden de Serdivan’a yapılan proje de görülür oluyor. Gelişmeye müsait bir ilçemiz. Dolayısıyla bu konuları çok fazla dert etmeye gerek yok. Kütüphanenin Serdivan’dan ziyade şehre kazandırılması önemli. Birincil yatırım planına alınmazsa, bu işler uzuyor. Bu konuda tez hareket edildi. Amacımız bu şehrin her köşesine hizmet vermek. Bu şehir halkı bizim evimiz. Evi gözetmek da görevimiz. İlçe Başkanımız Osman Çelik’e teşekkür ederiz. Aslında belediye başkanımızla büyük bir uyumla bugüne geldiler. Partinin koyduğu bir 3 dönem kuralı var. Her şeyin hayırlısını temenni etmek lüzumlu. Yolu açık olsun” dedi.

Programın son konuşmasını Milletvekili İsen gerçekleştirdi. İsen, “Önümüzdeki günlerde başkanlıkla ilgili ipuçları kamuoyuna yansımaya başlayacak. İnşallah Türkiye daha kolay idare edilir, birtakım vesayet odaklarının dolambaçlı güdülemesinden kurtularak daha önü açık bir çerçevede yönetilmeye devam edecek. 15 Temmuz’da şerden hayır doğdu. Türkiye 16 Temmuz’dan bugüne birtakım prangalarından kurtuldu. Türkiye’de şuanda iki şey çok manâlı: Devletin yapılanması baştan kuruluyor. İkincisi de Ortadoğu’da biliyorsunuz suni sınırlar oluşturuldu. Ortadoğu’nun yeniden yapılanması sürecindeyiz. Bu yüzden oradayız. Dünya’ya karşın Türkiye ordadır. Devletimiz doğru kararlar almıştır ve kararlarının arkasından durmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı. İsen keza ak parti teşkilatları içerisinde Serdivan’ın manâlı bir yer tuttuğu vurgusunda bulunarak, İlçe Başkanı Çelik’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.