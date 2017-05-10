Başkan Toru, muhtarlarla bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 2016 yılında yolların asfaltlanması, parke ve tretuvar çalışmaları konusunda rekor kırdıklarını hatırlatarak, “İnşallah bu sene da yaptığımız programlar doğrultusunda kendi rekorumuzu kırarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

“Açılış ve temel atma programları sürecek”

Sezon açıldığından beri seçim dönemi demeden her hafta ya bir başlangıç veya temel atma programı düzenlediklerini andıran Başkan Toru, “Açılış ve temel atma programlarımıza ramazan ayında kısa bir ara verdikten daha sonra yine devam edeceğiz. Bu noktada ekiplerimiz muhtarlarımızla görüşerek bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım programlarını yapıyor. Mahallelerimizde asfalt, parke, bordür, yatırım eksikleri, park, sosyal tesis, spor tesisi gibi yatırımları halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu noktada gösterdiğiniz kavrayış için tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“16 Nisan kırılma noktasıydı”

16 Nisan insanlar oylamasının ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Özellikle geçmiş 150 yıla bakıldığında Türkiye bir var olma savaşı verdi. Vesayet sistemlerin etkisi aşağıda bugüne değin demokrasimizi güçlendirmeye çalıştı. Ve 16 Nisan burada manâlı bir kırılma noktasıydı. Önümüzdeki 100 yılda ülkemizin büyümesi ve gelişmesi noktasında söz hakkının bitmiş deneme edileceği bir döneme girmiş olduk” diye konuştu.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Toru, istişare toplantılarının aylık olarak devam edeceğini söyledi.

Toplantıya, eram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, başkan yardımcıları, muhtarlar ve daire müdürleri katıldı.