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Başkan Türel, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi

Antalyaspor taraftarlığıyla aşina ve her zaman kırmızı-beyazlı takıma yardım veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 30.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 07:25

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Antalyaspor taraftarlığıyla aşina ve her zaman kırmızı-beyazlı takıma yardım veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 30. haftasında Antalya Arena Stadyumu’nda oynanan maçı taraftarlarla beraber izledi. Stadyumun Kuzey Kale arkasında taraftarlar birlikte Antalyaspor’u destekleyen Başkan Menderes Türel, hakemin verdiği bir takım kararlara tepki gösterirken, taraftarlarla beraber takımı destekleyici tezahüratlarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, maç baştan başa uygun duramazken, mücadelenin büyük bir bölümünü ayakta izledi.

Adem Akalan

Antalyaspor haber haberler Menderes Türel

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