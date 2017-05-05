Başkan Tutal, asker adaylarını birliklerine uğurladı

Seydişehir ilçesinde 97/2 tertip olarak askere gidecek gençler için otogarda yolcu etme töreni düzenlendi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın da katıldığı törende asker adayları, davul ve zurnalar eşliğinde katılacakları birliklerine uğurlandı.

Örf ve adetlerin fazla manâlı bir yeri olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Hepimiz biliyoruz fakat askerlik kutsal bir atama keza onurlu bir ödev. Asker ocağı birlik ve beraberliğin hissedildiği, omuz omuza uğraş bahşedilen peygamber ocağıdır. Rabbim nasip ederse askere gönderirken birlikte olduğumuz bekar kardeşlerimizin inşallah düğünlerinde de tekrar bir araya geleceğiz. Vatanımızın savunması için hayatlarını kaybeden şehitlerimizden aldıkları şerefli bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına dair inancım tamdır. Bu vatan, bu toprak sizlere emanet. Sizler tanrısal vatan topraklarını korudukça gözlerimiz arkada kalmayacak. Rabbim sizlere dinç bir şekilde ailelerinize baştan kavuşmayı nasip etsin. Bahtı Açık teskereler ” dedi.

Yakınlarıyla birlikte otobüs terminaline gelen asker adayları, boyunlarına astığı Türk bayrağıyla davul- zurna eşliğinde halay çekti. Ardındaki otobüsün hareket saati yaklaşınca arkadaşlarının omuzlarına alınarak, ’en büyük bizim asker’ sloganlarıyla birlikte birliklerine uğurlandı.