Başkan Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi

Adile Baysal Kültürevinde düzenlenen programa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Alaylar Cami İmamı Hüsamettin Günay ve asker adayları katıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, analar çocuklarını, babalar yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece vatan topraklarının bölünemeyeceğini söyledi. Vatani görevinin yapmak üzere kışlalarına gidecek olan gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, “Bu milleti birileri tarih baştan başa deneme etti, etmeye de devam ediyor. Ama şunu unuttular, bu ırk tarih sahnesine çıktığı günden itibaren vatanını, milletini, bayrağını, namusunu gözetmek için askerlik yapmıştır” dedi.

Her şeyin gönüllülük esasına göre yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, “Bu esasa göre yapıldığından dolayı bu ahali 3 kıtaya yayılmış ve değerlerini taşımıştır. Bu gönüllük hali hala artarak devam ediyor. Her ne değin askerlik zorunlu bir tahsis olarak görülse de sizlerin gözlerine baktığım süre, sizlerin davet ile gülerek, oynayarak hazırlık yaptığınızı görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu zorlu ve mukaddes görevi yapacak ne bir insanlar vardır, nede böyle bir milletin evlatları vardır. Oysa bunu geçmişte bizler yaptık. Bu günde sizler yapıyorsunuz. Bundan dolayı sevgili gençler sizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Birileri çıldırıyor, birileri kuduruyor gençler, niye gülerek, eğlenerek nikah coşkusuyla, sırtımızda bayraklarla davulla, zurnayla askere gidiyor diye. Bu ruh devam ettiği sürece ne batısı, ne Amerika’sı, ne onların uşağı olan PKK’sı, PYD’si adı ne olursa olsun bu millete hiç kimse diz çöktüremez ve diş de geçiremez. Hiçte bir şey yapamaz. Köylerde, kasabalarda, şehir halkı merkezindeki bu asker eğlencelerini oynayarak askere dışarı giden gençleri iyi görmeleri lüzumlu. Bunun için bu ruhu devam ettirelim. Bizim kutsal olan iki değerimiz vardır. Biri altında gölgelenebileceğimiz bayrağımız diğeri de hayatımıza kılavuz olan ilahi mesaj olan kitabımız Kuran’dır. Bunun için biz size iki armağan hazırladık. Tanrısal olan bayrağımıza sahip çıkmak.. Bir diğeri de hayatımıza yön veren kitabımız Kur’ana sahip çıkmak. Bu hediyelerimizi kabul buyurun. Bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Güle oynaya nasıl gidiyorsanız, benzer duygularla her yerde kendi vatanınıza memleketinize, anne, babalarınıza geriye doğru dönebilmeyi rabbim nasip etsin diye dua ediyorum. Bu tanrısal görevinizi Allah kabul etsin, yolunuz ve bahtınız açık olsun arkadaşlar” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Tutal, programa katılan Mehmetçiklerle birlikte günün anısına anı fotoğrafı çektirdi.