Başkan Tutal, askere gidecek gençlerle buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askere gidecek olan 96/4 düzen gençlerle yemekte bir araya geldi.

Adile Baysal Kültürevinde düzenlenen programda vatani görevinin yapmak üzere kışlalarına gidecek olan askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Türk milletinin inançları gereği, örf adetleri gereği asker ocağı Peygamber ocağı diye kabul edilmiştir. Allah yolunuzu açık etsin. Biz hep şunu söyledik yan tanrısal bir ocağa gidiyorsunuz. Ilk Kez Allah sağ salim yuvalarınıza dönmeyi nasip etsin’’ dedi.

Anaların çocuklarını, babaların yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece bu vatan topraklarının bölünmeyeceğini belirten Başkan Tutal, “Bize hiç kimse diş geçiremeyecek. Ne dışarıdaki hainler ne de onların içerideki iş birlikçileri, bu gün ülkemiz üstünde oyun oynasalar da, hendekler kazsalar da Allah’ın izniyle biz bu duygu ve düşüncede olduğumuz sürece hiçbir emellerine ulaşamayacaklar. Biz onlara gerekli dersi 15 Temmuz gecesi verdik. Vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Askere gidecek gençlere Kur’lahza-ı Kerim’in ilkelerinden ayrılmamaları, ay yıldızlı bayrağı hep gönderde dalgalandırmaları için armağan ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, konuşmasını “Rabbim yollarını açık eylesin. Sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde annelerinin, babalarının ocağına vatani görevlerini yerine getirerek, gittikleri gibi eğlenerek gülerek sağlıklı sıhhatli bir şekilde dönebilmelerini niyaz ediyorum” diye tamamladı.