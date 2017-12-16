Başkan Tutal: “Bu karar, uluslararası hukuka ve hakkaniyete dayanmayan, tarihin akışına ters düşen bir karardır”

Hükümet Meydanında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu karar, uluslararası hukuka ve hakkaniyete dayanmayan, tarihin akışına ters düşen bir karardır. Bütün Türkiye ve dünyada olduğu gibi biz de Seydişehir’den haykırıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. ABD’nin Müslümanlara ve Filistinlilere bu zalimce davranış kararını kınıyoruz. Onun için burada toplandık. Ülkemizde ve Filistin’de böyle gençlerimiz olduğu müddetçe bizleri kimse yıkamaz. Yeter ki gençlerimiz böyle olsun, yeter ki birlik, beraberlik olsun” dedi.

Kudüs’ün Müslümanlar için son derece önemli olduğunu belirten Tutal, “Tarihin akışına baktığımızda bu kutsal bölgeler Müslümanların elinde bulunduğu zamanlarda buranın halkı adil bir şekilde yaşamıştır. Ama ne zaman Müslümanların elinden çıktıysa bu coğrafya kan gölüne dönmüştür. Buradan bugün hep beraber dua ederek ilk mescidimiz olan bu mübarek yerin, işgalcilerin elinden kurtulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seydişehir Müftüsü Kemal Demirel tarafından yapılan dua ile basın açıklaması sona erdi.