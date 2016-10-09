Başkan Tutal, dere ıslah çalışmalarını inceledi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ortakaraören Mahallesinde başlanan taşkın koruma ve nehir ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Seydişehir’e tabi Ortakaraören, Taraşçı ve Bostandere mahallesinde aralıksız taşkın koruma ve çay ıslahı projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, TİKA Mühendislik Koordinatörü Hür Çoşkun’dan data aldı. Başkan Tutal’ın Devlet Su İşleri 4. Alan Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar sonucu, ihaleleri yapılan Taraşçı ve Ortakaraören mahallerinde taşkın koruma ve nehir ıslah çalışmalarına başlanırken, Bostandere Mahallesi çay ıslah çalışmalarının ihale aşamasında olduğu bildirildi. DSİ 4. Alan Müdürlüğü kadar ihalesi yapılan Ortakaraören Malkaya, Derindere, Kurudere, Asıl kanalda yapımı sürekli dere Islah çalışmaları hakkında yüklenici firma TİKA Mühendislik Koordinatörü Hür Çoşkun Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a veri verdi.

Taraşçı, Ortakaören ve Bostandere mahallerinde yaşanan, su baskını taşkınları nedeniyle DSİ 4. Alan Müdürlüğü ile zorunlu yazışmalarının yapılarak çalışmalara başlanıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; “Oratakaraören mahallesi Malkaya Derindere, Kurudere, Anakanal’da toplamda 3 bin 680 metrelik derede, proje dahilinde 50 bin metreküp taş duvar yapılarak maliyeti 4 milyon 750 bin liradır.Çalışam ihale tarihinden itibaren 210 iş günü içerisinde tamamlanacak olup, Taraşçı mahallemizde yer alan Yanık Harman Deresinde ise incelemeler 350 iş gününde tamamlanıp maliyeti 1 milyon 467 bin liradır. Kanallarımız çift çevrili taş duvar örülerek, duvar kanalları etrafı demir korkuluklarla çevrilecektir. Ortakaraören mahallesinde bulunan Derindere 2, Kurudere 2 elde etmek üzere 4 yeni menfez kullanılacaktır” dedi.

Yağışların bol olduğu zamanlarda vatandaşların mağdur olması için Seydişehir Belediyesi olarak zorunlu önlemlerin alınması için gerekli yazışmaları yaparak akarsu ıslah çalışmalarına sürat verdiklerini kaydeden Başkan Tutal; “Devlet Su İşleri 4. Alan Müdürlüğü ile yaptığımız yazışmalarda Taraşçı, Bostandere ve Ortakaraören Mahallerinde hayat geçirilen taşkın koruma Projesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi Bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.