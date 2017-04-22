Başkan Tutal, makam koltuğunu ilkokul öğrencine bıraktı

sınıf öğrencisi Zeynep Uçar’a bıraktı.

Her sene 23 Nisan’da kamu kurum ve kuruluşlarında mülki ve yönetimle ilgili amirler makamlarını minik öğrencilere bırakırken, geleceğin idarecisi, yöneticisi çocuklar temsili olarak bir günlüğüne makamları emanet alarak yönetimde bulundu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da makamını 23 Nisan etkinlikleri zarfında Taraşçı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeynep Uçar’a teslim etti. Mektep Müdürü Hayrettin Topuz, Öğretmeni Melike Çevik Yaşar’ın da bulunduğu programda Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bugünün gençlerinin, çocuklarının, yarının yöneticisi, bilimcisi, idarecisi ola ki hekim ve belediye başkanı olacağını dile getirerek, Zeynep Uçar’ın bilim kadını olma hedefinin hoş bir niyet olduğunu kaydetti.

Farklı ve hoş bir hedefi olduğunu belirten Başkan Tutal, “Eğitim minik yaşlarda ailede başlayıp okullarda devam ediyor. Kızımızın hedefi yüksek. Hedefi yüksek tutmak sadece başkanlıkta değil, eğitim hayatında olsun, ticari ve kültürel alanlarda olsun, hayatın her alanında en iyiyi başarma ricası her zaman manâlı .Çocuklara şefkat ve merhametle yaklaşılması ve onların görüşlerine bedel verilmesi gerekli” dedi.

Seydişehir’e yapılan çalışmalar ve projeler hakkında data bölge Zeynep Uçar, başkanlık mesleğinin fazla yoğun mesai gerektiren bir meslek olduğunu söyledi. Seydişehir Belediyesi Başkanlık makamını devralan Zeynep Uçar, bölüm müdürlerini arayarak okullarındaki bazı arzu ve taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Temsili Başkan Zeynep Uçar, Belediye Nikah Salonunda sürekli kitap günlerine geçerek orada bulunan görevlilerden de data alarak kitap aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Zeynep Uçar’a eğitim öğretim hayatında başarılar dileyerek kendisine günün anısına hediye ibraz etti.