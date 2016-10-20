Başkan Tutal, muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) – Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 55 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tutal, Kuğulu Park’ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlığın kutsal bir görev olduğunu ve muhtarların halkla devlet arasında bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Tutal, “Muhtarlar bizlerin çalışmalarında, özellikle kırsal mahallerimizde gözümüz, kulağımız, tutan elimizdir. Halkla bizim aramızda bir köprü görevi üstleniyorlar. Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bundan sonra birlikteliğimiz devam edecek.” diye konuştu.

Programa Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer katıldı.