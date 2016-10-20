Başkan Tutal muhtarlarla günlerinde buluştu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar onuruna yemek veren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, muhtarlığın tanrısal bir atama olduğunu ve muhtarların halk ile devlet arasında bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Başkan Tutal tarafından Kuğulu Park’ta verilen yemeğe, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Halk Müziği için manâlı olanın gönülleri feth etmek olduğunu kaydeden Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, “İnşallah Seydişehir için hoş şeyler olabilmek adına, birlik ve beraberlik içerisinde tekrar tekrar çalışacağız. defalarca sizlere bedel veriyor sizleri seviyoruz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer de, amaçlarının Seydişehir’e hizmet olduğunu kaydederek, “Kaymakamımız, belediye başkanımız, teşkilatımızla harmoni içerisinde Seydişehir’e nasıl hizmet edebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz” biçiminde konuştu.

Muhtarların devletin en uçtaki önemli temsilcileri konumunda olduklarını, senenin 365 günü koşturduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, ”Bizler seçimlerden daha sonra her ne kadarda bölgenin Belediye Başkanı olsak da, kayıtlı bir siyasi kimliğimiz var. Lakin siz muhtarlarımız o kadar değil. Halkın temsilcisi ve mahallelerinizin temsilcisi olarak görevlerinizin başına geçiyor, isimlerinizle yarışıyorsunuz. Bizlerin çalışmalarında özellikle kırsal mahallerimizde bizim gözümüz kulağımız, tutan elimiz noktasındasınız. Halka bizim aramızda bir köprü görevindesiniz. Belediye açısından halkla belediye arasındaki ilişkiyi kurma noktasında muhtarlar son derece manâlı bir ödev icra ediyorlar. Beraber çalışıyoruz. Sürenin yarısını tamamladık. Seydişehir’de bir rahat iklimi oluştu. STK’lar, bürokrasi içerisindeki müdürlüklerimiz, muhtarlarımız Seydişehir olarak son derece şanslıyız” dedi.

“Seydişehir Belediyesi olarak sistem oturdu”

Seydişehir Belediyesi olarak sistemin oturduğunu, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü olarak belirtilen bir noktaya gelindiğini bildiren Başkan Tutal, “Fen işlerinde belirli bir program yaptık. Bu yıl içerisinde 300 bin metrekarelik sıcak asfalt hedefimizin 285 bin metrekaresini tamamladık. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda Seydişehir‘de metrekare olarak zirvede bir sayı. Sathi kaplamada 600 bin metrekare hedeflemiştik bunun 485 bin metrekaresine ulaştık. Kilitli taş noktasında 60 bin metrekare hedefimizin 50 bin metrekaresini tamamladık. Yaptığımız programımızda bir sapma ya da olumsuzluk yok. Hedefimizin üzerine çıktığımız alanlar var. Önümüzde iki yaz dönemimiz var. Gerek kırsalda, lüzum kent merkezinde kilitli taş, sathi kaplama ve sıcak asfalt yapılmayacak hiçbir yerimiz kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Bu memleket bizim”

“Kırsalıyla, şehir merkeziyle her noktası bu memleket bizim” diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Özellikle 15 Temmuz akşamı yaşananları biz beraber yaşadık. Allah razı olsun dağ köylerimizden, kırsal mahallelerimizden, merkez muhtarlarımız bizimle beraberdi. Sabaha değin bizimle birlikte kaldılar. Teşekkür ediyorum. Biz lüzum içerde, gerek dıştan hainlere karşısında, dışarıdaki onların ağa babaları olan dış düşmanlara karşısında birlik, beraberlik olma mecburiyetindeyiz. Bunu da 15 Temmuz’dan sonrası mükemmel bir şekilde gösterdik. Bizim verebileceğimiz en hoş yanıt fazla çok çalışmak. Herkesin kendi alanında en iyi şekilde çaba etmek kaydıyla, biz bu memleketi enerjik hale getirmeliyiz. Düşmanlara karşısında verebileceğimiz en hoş cevap bu. Hepinize ayrı olarak teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

Muhtarlar adına laf bölge Sofuhane Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiray da, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde kendileri hatırlayarak yemekle onurlandıran Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a muhtarlar adına teşekkür etti. Program sonunda Kaymakam Özyiğit, Başkan Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Konurer kadar muhtarlara günün anısına armağan takdim edildi.