Başkan Tutal, Pazar esnafıyla buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile birlikte pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetim kurulu üyeleri, pazarcı esnafı ile buluştu. Pazarda satmak yapan esnaf ve vatandaşlara hayır alışverişler ve bol kazançlar dileğinde bulunan Başkan Tutal ve Konurer vatandaşları dinleyerek istek ve sorunlarını dinledi.

Başkan Tutal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ekim Cuma günü Konya’yı ziyaret edeceğini hatırlatarak, Konya’daki Kılıçarslan Şehir Meydanında düzenlenecek mitinge vatandaşları gösteri etti. 14 Ekim Cuma sabahı Saat 10.30’da Pazaryerinde araçların kaldırılacağını kaydeden Başkan Tutal, “Seydişehir’den mitinge yeralma isteyen vatandaşlarımız için belediye olarak tatmin edici sayıda otobüs ve araçlar ödev ettik. Cumhurbaşkanımızın Konya’da düzenleyeceği mitinge bütün hemşehrilerimizi gösteri ediyorum” dedi.