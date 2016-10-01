Başkan Tutal, pazarcı esnafını ziyaret etti

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, pazarcı esnafıNI ziyaret etti.

Belediye çalışmalarından arta kalan zamanlarla sıkça pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hatırlarını sorarak sohbet eden Başkan Tutal, vatandaşların açlık ve taleplerini de dinledi. Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla pazar yerinin kapatılamayan bölümlerinin kapatılacağını esnaf ve vatandaşların daha rahat satmak ve alışveriş yapabileceklerini söyledi. Perşembe günleri kurulan satmak ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, hacdan dönen Başkan Tutal’a yoğun ilgi göstererek kendisine şanslı olsun dileklerinde bulundular.