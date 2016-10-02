Başkan Tutal, voleybol takımı ile yemekte buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi Sanayi Spor voleybol takımı ile yemekte buluştu.

Adile Baysal Kültür Sanatevi’nde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi Sanayi Spor Kulübü Başkanı Celal Bican, Başkan Yardımcısı İsa Çiftlik Sahibi, Antrenörler Süleyman Kılınç, Kudret Ekinci ve voleybolcular katıldı. İmzalanan protokol gereği 2016-2017 yılı Voleybol Liginde Seydişehir Belediye Sanayi Spor Kulübü adına yapılacak olan turnuvalara katılacak olan Ziraat Bankası Spor Kulübü genç takım oyuncularına Başkan Tutal, yeni sezonda başarılar diledi. Seydişehir’in voleybola amatör olarak başladığını daha sonra ikinci Lige yükseldiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Geçen sene sizin ekiple güzel maçlar çıkardık. Seydişehirli seyircilerimiz voleyboldan memnunlardı. İnşallah bu yıl da minimum geçen yıl yaptığımız maçlar gibi güzel oyunlar sergileriz. Bizler tekrar tekrar yanınızda olacağız” dedi.

Program, oyuncuların Başkan Tutal’a kendilerini tanıtmalarının arkasından sona erdi.