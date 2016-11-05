Başkan Tutaldan adliyeye ziyaret

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’e atanan ağır ceza reisi, etken ve savcıları ziyaret etti.

Başkan Tutal, Adalet Komisyonu Başkanı Ağır Suç Oluşturan Reisi Fatih Dere’ı, Baskın İsmail Meşhur’yü, Nuh Karaca ve Savcı Hülya Ersoy’u makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. İlçe hakkında zihin alışverişinde bulunulan ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getiren Ağır Ceza Reisi Çay, Egemen Ünlü ve Karaca ile Savcı Ersoy Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür etti.

Seydişehir Baro Başkanı Mehmet Koyuncuoğlu’nun hazır bulunduğu ziyarette Başkan Tutal, Ağır Canice Reisi Çay’a, Başat Meşhur’ye ve Karaca ile Savcı Ersoy’a rölyef takdim etti.