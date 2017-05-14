Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Başkan Tutaldan Anneler Günü mesajı

Başkan Tutaldan Anneler Günü mesajı

Öncelikle şehit anneleri elde etmek üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren, herkes sevgi sembolü annelerin geleceğe istikamet verecek dinç bireylerin yetişmesinde d.

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:21

Benzer Konular

Motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kazada öldü
AK Parti İl Başkanı Arattan Anneler Günü mesajı
Başkan Akyürek: Fuarlar Konyaya hareketlilik getiriyor

Öncelikle şehit anneleri elde etmek üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren, herkes sevgi sembolü annelerin geleceğe istikamet verecek dinç bireylerin yetişmesinde de büyük görevler üstlendiğini kaydetti.

Anneliğin özünde sevgi ve şefkat olduğunu açıklayan Başkan Tutal, “Geleceği itimat edeceğimiz çocuklarımızın, dünya sorunlarına sağduyu, insan sevgisi ile batmış, barışı, dostluğu, kardeşliği özümsemiş bireyler olarak yetişmelerini karşılamak öncelikle annelerimizin sorumluluğundadır. Kuşkusuz kadınlarımız çocuk yok, toplumu doğurur. Karşılıksız emek ve harika özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan annelerimizin bu kuvvet, oysa tanrısal görevlerini severek yerine getirdikleri muhakkaktır. Sağlıklı toplumsal yapının, huzurlu aile ortamının temeli olan, dünyanın en ulu ve en kutsal görevini ebedi sevgi ve şefkatle yerine getiren annelerimize saygı, minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Veri birikimlerini ve yaşam deneyimlerini aktararak, bizlerin insanları, dünyayı, yaşamı seven mutlu bireyler olmamız için bağlılıkla gece gündüz mücadele veren bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor saygılar sunuyorum” dedi.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com