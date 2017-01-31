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Başkan Tutal'dan asker adaylarına yemek

31 Ocak 2017 Salı, 11:40

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KONYA (AA) – Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, asker adaylarına yemek verdi.

Adile Baysal Kültür evinde düzenlenen programda konuşan Başkan Tutal, askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatan topraklarının kimsenin bölmeye gücü yetmeyeceğini söyledi.

Tutal, “Allah yolunuzu açık etsin. Biz hep şunu söyledik. Tabi kutsal bir ocağa gidiyorsunuz. Öncelikle Allah sağ salim yuvalarınıza dönmeyi nasip etsin.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tutal, asker adaylarına Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Programa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve asker adayları katıldı.

asker başkan tutal uğurladı

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