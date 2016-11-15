Başkan Tutaldan hastane ziyareti

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve eşi Melek Tutal, Seydişehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başhekim Fatih Altuntepe’nin de eşlik etti ziyarette Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçenin simalarından ve kanaat önderlerinden olan Abdullah Karakuş ile hasbihal etti. Çalışmalarından dolayı Başkan Tutal’a teşekkür eden Abdullah Karakuş, “Yargı’ın duası ve hakkın rızasını umarak amaçlamak gerekir. Allah yaptığınız işlerde yardımcınız olsun’’ dedi.

Hastalık ve sağlığın her zaman insanlar için olduğunu bildiren Başkan Tutal, gereklilik duyulduğunda hemşehrilerimizin iyi gününde fena gününde de yanına olabilmenin zorunlu olduğunu kaydetti. Sağlığın insanın en büyük hazinesi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Dağıtılmış nedenlerden dolayı zaman zaman sağlığımızla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Hayatın akışı içerisinde sağlıklı almak ya da hastalanmak insana bilerek. Kayda Değer olan hastalarımızın en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Son yıllarda vatandaşlarımız afiyet hizmetlerinden ve hastanelerimizden son derece memnun. Bizim gelenek ve göreneklerimizde hasta ve ihtiyar ziyaretlerimiz manâlı bir yer tutar’’ dedi.

Başkan Tutal, Devlet Hastanesi’nde ödev yapan hastane başhekimi, müdürleri ve personele hastalara göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Hastalarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a hastalar ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.