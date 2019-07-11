Başkan Yaka muhtarlarla buluştu
KONYA (AA) – Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Merkez ve Merkeze bağlı mahalle muhtarları ile Belediye meclisi toplantı salonunda bir araya geldi.
Mahalle Muhtarları İstişare toplantısına, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Başkan Yardımcısı Halil Aker, Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık, Merkez ve Merkeze bağlı Mahalle Muhtarları, Basın Mensupları ve Belediyenin birim müdürleri katıldı.
Başkan Yaka toplantıda yaptığı konuşmada 5 yıl içerisinde hizmetlere devam edeceklerini kaydederek şunları kaydetti:
"Allah nasip ederse 5 yıl süre ile bizler belediye olarak sizlerde mahalle muhtarı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz muhtarları yönetim tarzı olarak önemsiyoruz. Çünkü mahallenin kılcal damarı gibi mahalledeki sorunu bizlere iletmesi gereken birinci kişi veya sorunun müzakeresi bakımından da gerçekten önemli bir konuma sahipsiniz. Bundan dolayı sizlerle ben, başkan yardımcımız ve daire müdürlerimiz olarak sizlerle hep istişare içerisinde olup yapılan projeler hakkında sizlere anlatacağız. Yapacağımız projeleri 5 yıl süre içerisinde yapılması için söz verdik. Seçim zamanında seçim vaadi olarak verdiğimiz projelerimizi Planlı ve programlı bir şekilde 5 yıllık bir zaman diliminde İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Hükümet olarak kısım kısım belli periyotlar içerisinde yapacağız. İlçe Belediyesinin yapacağı projeleri, Büyükşehir Belediyesinin yapacağı ve Hükümet tarafından takip edilecek projeleri inşallah birlik beraberlik içerisinde yürüteceğiz. Üç temel esas üzerinden hizmet ettiklerini, Birincisi Fiziksel Belediyecilik yani yol ve imar çalışmaları, İkincisi sosyal ve kültürel hizmet Üçüncüsü ise Karapınar’ın sosyal ve ekonomik, kültürel yönden gelişmesi yolunda her türlü yatırım ve çalışmalara destek vereceğiz."
-
Başkan Yaka muhtarlarla buluştu
-
Üç evladını 15 Temmuz'da şehit veren annenin acısı dinmiyor
-
İş dünyasından Rektör Karakaya'ya ziyaret
-
Çubuk'ta sezonun ilk turşusunu Belediye Başkanı kurdu
-
Cezaevi firarileri Karapınar'da yakalandı
-
Sazan yavruları su göletine bırakıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]