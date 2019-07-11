Başkan Yaka muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) – Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Merkez ve Merkeze bağlı mahalle muhtarları ile Belediye meclisi toplantı salonunda bir araya geldi.



Mahalle Muhtarları İstişare toplantısına, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Başkan Yardımcısı Halil Aker, Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık, Merkez ve Merkeze bağlı Mahalle Muhtarları, Basın Mensupları ve Belediyenin birim müdürleri katıldı.



Başkan Yaka toplantıda yaptığı konuşmada 5 yıl içerisinde hizmetlere devam edeceklerini kaydederek şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 5 yıl süre ile bizler belediye olarak sizlerde mahalle muhtarı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz muhtarları yönetim tarzı olarak önemsiyoruz. Çünkü mahallenin kılcal damarı gibi mahalledeki sorunu bizlere iletmesi gereken birinci kişi veya sorunun müzakeresi bakımından da gerçekten önemli bir konuma sahipsiniz. Bundan dolayı sizlerle ben, başkan yardımcımız ve daire müdürlerimiz olarak sizlerle hep istişare içerisinde olup yapılan projeler hakkında sizlere anlatacağız. Yapacağımız projeleri 5 yıl süre içerisinde yapılması için söz verdik. Seçim zamanında seçim vaadi olarak verdiğimiz projelerimizi Planlı ve programlı bir şekilde 5 yıllık bir zaman diliminde İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Hükümet olarak kısım kısım belli periyotlar içerisinde yapacağız. İlçe Belediyesinin yapacağı projeleri, Büyükşehir Belediyesinin yapacağı ve Hükümet tarafından takip edilecek projeleri inşallah birlik beraberlik içerisinde yürüteceğiz. Üç temel esas üzerinden hizmet ettiklerini, Birincisi Fiziksel Belediyecilik yani yol ve imar çalışmaları, İkincisi sosyal ve kültürel hizmet Üçüncüsü ise Karapınar’ın sosyal ve ekonomik, kültürel yönden gelişmesi yolunda her türlü yatırım ve çalışmalara destek vereceğiz."