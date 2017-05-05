Başkan Yazıcı, İstanbul Gençlik Festivali’nde sergi açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi göre düzenlenen 2. İstanbul Gençlik Festivali, Yenikapı Miting Alanı’nda başladı. Sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, dergiler, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, meslek-kariyer, ulus ve spor kurumları, geleneksel sanatlar ve el sanatları alanlarında etkinlik belirten 300 katılımcıyı bir araya getiren festivale gençler yoğun ilgi gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Printer da 1980’li yıllardan günümüze dek oluşturduğu teknoloji koleksiyonunu karnaval kapsamında sergiledi. Teknolojinin son 30 yılındaki gelişimini gözler önüne seren “Teknolojinin Serüveni” adlı sergiye gençler yoğun alaka gösterdi. Sergiyi kendi elleriyle hazırlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, stantta gençlerin sorularını yanıtlayıp, teknolojik cihazların yazılım ve donanımı hakkında gençlere bilgi verdi. Başkan Printer, kaleme aldığı “İnsanın Teknolojik Yalnızlığı”, “Demokrasinin Kısa Tarihi” kitaplarını da okuyucuları için imzaladı. Tuzla Belediyesinin 15 Temmuz Mobil Demokrasi tırı da festivalde ilgi odağı oldu.