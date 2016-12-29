Başkan Yüksel'den yardım toplama merkezine ziyaret

SİVAS (AA) – Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Halepliler için ilçede başlatılan yardım kampanyası toplama merkezini ziyaret etti.

Yüksel, Kaymakamlık ile Belediye Başkanlığı öncülüğünde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardımlaşma Derneği (İHH), Deniz Feneri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan yardım kampanyasında toplama merkezini ziyaret etti.

Toplanan yardımlar hakkında bilgi alan Yüksel, “Yardım toplamalar cumartesi öğle vaktine kadar devam edecek. Hazırlıklar sonlandırılıp pazar günü konvoyumuz inşallah dualarla yola çıkacak. Tüm hayırseverlere bu güzel yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Suşehri halkı her zaman olduğu gibi bugün de Müslüman kardeşlerimize maddi ve manevi olmak üzere büyük destek vermiştir.” diye konuştu.

Yüksel, pazar günü gönderilecek yardım malzemeleri için 4 tır talep ettiklerini söyledi. Yüksel’e ziyaretinde, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Yüce de eşlik etti.