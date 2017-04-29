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Başkanlar demir dövdü

 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Demirciler Çarşısı’nı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’tan çarşının tarihine iliş.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:22

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 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Demirciler Çarşısı’nı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’tan çarşının tarihine ilişkin bilgiler aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın da katıldığı ziyaret sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, esnaflarla sohbet ederek nehir içtiler.
Başkan Erkoç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Demirciler Çarşısı’nı aslına uygun restore ettirerek Kahramanmaraş’ın alımlılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Başkan Erkoç, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Milletvekilimiz Sayın İmran Kılıç ile restorasyon çalışmalarında sona yaklaştığımız Tarihi Demirciler Çarşımızda incelemede bulunarak, her yerde eski görkemli günlerine kavuşturduğumuz çarşımızın kıymetli esnaflarını ziyaret ettik” dedi.

Muhammet Özer
 

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