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Başkent beyaza büründü

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

21 Aralık 2016 Çarşamba, 00:26

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Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede bütün şehri etkisi altına aldı. Yağış, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kadar evvelden tuzlama çalışması yapılan esas arterlerde etkili olmazken, şehrin ara sokakları beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde sürücülerin manzara mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde etkin olan kar yağışı trafiğe engel olmadı.  

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