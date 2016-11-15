Başkentray çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

ANKARA (AA) – Ankara’da, Başkentray hattı üzerindeki inşaat sırasında doğalgaz borusu delindi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’daki demiryolu banliyö hatlarını metro standartlarına yükseltecek Başkentray Projesi’nin Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında yürütülen altyapı çalışmalarında doğalgaz borusu delindi.

Borudaki doğalgaz çevreye yayılırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ve ilk yardım ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise bölgede trafik akışını durdurdu.

Olayın bir fabrikanın giriş kısmı yakınlarında yaşanmasından dolayı bazı çalışanlar otoparktaki araçlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Ekiplerin müdahalesiyle doğalgaz kaçağı kontrol altına alındı.