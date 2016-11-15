Ana Sayfa   >   Genel   >   Başkentray çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Başkentray çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

– Ankara’da, Başkentray hattı üzerindeki inşaat sırasında borunun delinmesi sonucu meydana gelen doğalgaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

15 Kasım 2016 Salı, 19:25
Başkentray çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Benzer Konular

Pazarcının çaktığı çadır kazığı doğalgaz borusunu deldi
Pazarcının çaktığı çadır kazığı doğalgaz borusunu deldi
Doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı
Doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı
Karaman'da hızlı tren çalışmaları
Karaman'da hızlı tren çalışmaları

ANKARA (AA) – Ankara’da, Başkentray hattı üzerindeki inşaat sırasında doğalgaz borusu delindi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’daki demiryolu banliyö hatlarını metro standartlarına yükseltecek Başkentray Projesi’nin Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında yürütülen altyapı çalışmalarında doğalgaz borusu delindi.

Borudaki doğalgaz çevreye yayılırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ve ilk yardım ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise bölgede trafik akışını durdurdu.

Olayın bir fabrikanın giriş kısmı yakınlarında yaşanmasından dolayı bazı çalışanlar otoparktaki araçlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Ekiplerin müdahalesiyle doğalgaz kaçağı kontrol altına alındı.

doğalgaz hızlı tren YHT

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet